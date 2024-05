La receta para tener recuerdos memorables no es viajar más, es viajar bien. ¿Sabes cómo?

" Viajar no sólo nos ayuda a llegar a nuevos lugares , sino que también nos introduce en experiencias únicas, que nos llevan a una mayor inspiración y comprensión. Creo que éste es uno de los aspectos más maravillosos de viajar. Cada viaje ofrece una oportunidad no sólo para relajarse, sino también para reflexionar y enriquecerse con los diversos encuentros que tenemos", afirma Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development de KLM. "Se trata de valorar las conexiones significativas con destinos, personas y experiencias. La calidad, no la cantidad, define cada viaje, en el que se vuelve constantemente al ambiente personal y hospitalario de KLM”, añade ter Voert.