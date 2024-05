Un pueblito inolvidable en Umbría: los encantos de la región menos conocida de Italia

Los umbricelli, una pasta artesanal bañada en salsa de trufa. El pichón allá ghiotta, una brocheta de carne de pichón con una salsa obtenida a partir de la salsa que suelta durante la cocción y las vísceras trituradas. El aceite virgen extra, me olvidaba, es el gran protagonista. También lo es el vino y el cerdo. Los embutidos artesanales, los quesos de montaña, los pescados de lagos, como el tegamaccio, y la regina in porchetta, una carpa rellena y cocinada a la leña. En fin, infinidad de posibilidades, cada cual más interesante que la anterior. Y los postres, como el bustrengolo y la rocciata. En Asís se come bien, se reza bien, se ama bien.