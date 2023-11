Si te mueres por ver mundo, estas 5 ciudades se ven en solo un fin de semana

Eres de los que te mueres por ver mundo y quién no, conocer gente nueva, otras culturas... pero desgraciadamente no vives del aire y tienes que trabajar. Tal y como están las cosas no puedes tomarte el lujo de pedir vacaciones, te las has exprimido todas en verano y sólo te quedan libres los fines de semana. No te preocupes, planificándote bien puedes hacer milagros y te sugerimos 5 ciudades ideales para conocer en 72 horas. Y, si me apuras, todavía llegas a dormir el domingo en tu cama para comenzar la semana con energía renovada.