VÍDEO: así se hizo reportaje 'Nómadas: Los eternos viajeros de África', de este número de VIAJAR

"Un viaje que se remonta a los orígenes del hombre, a los orígenes de la humanidad", así presenta Juan Antonio Muñoz su reportaje Nómadas: Los eternos viajeros de África, que podéis leer y visualizar sus increíbles fotografías en el número de febrero de la revista VIAJAR.

Juan Antonio (viajero, escritor y fotógrafo) es el único español que ha convivido con los bereberes del Sáhara y con los amazigh del Alto Atlas, entre otros, y así define la necesidad de viajar de los nómadas que quedan en el mundo: "Esa necesidad no responde solo a cuestiones materiales. La libertad, el rechazo a que sean otros quienes decidan por ellos, es una característica común a todos los grupos nómadas con los que me he encontrado en África".

En el siguiente vídeo, que puedes encontrar en el canal de YouTube de VIAJAR, Juan Antonio explica cómo ha realizado tan difícil reportaje y hace hincapié en las amenazas actuales que sufre la cultura nómada y que la están llevando a desaparecer:

También África es el escenario de otro de los grandes reportajes de Juan Antonio Muñoz que has podido leer en VIAJAR, el dedicado a la Ruta de las Kasbas y que puedes leer pinchando aquí.