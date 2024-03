Hong Kong: así es la contradictoria ciudad con más rascacielos del mundo

En este punto de la historia, entra en escena Donald Trump. A pesar de tratarse de una tradición que parece remontarse 6.000 años atrás, el feng shui empezó a popularizarse en occidente tan solo hace treinta años, en la década de los 90. Entonces, algunos grandes edificios construidos en EE. UU. empezaron a aplicar sus enseñanzas. El caso más famoso fue el de las Trump Towers, en Nueva York. El expresidente estadounidense afirmó en 1994 al The New York Times: “Simplemente, se trata de un elemento más con el que podemos aventajar a nuestros competidores. El mercado asiático es cada vez más grande para nosotros y [el feng shui] es algo que no podemos ignorar”. Quién le ha visto y quién le ve, señor Trump.