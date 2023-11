Un diálogo entre pasado y presente: La increíble exposición en el desierto de las Pirámides de Guiza

La instalación del egipcio Mohamed Banwy tiene 10 metros de altura y simula la figura de una pirámide, aunque solo cuando se mira de frente. El nombre “As Above, So Below (Dome of Starry Sky)” fue elegido para hacer referencia a las leyes esenciales del equilibrio y la armonía que, según la antigua filosofía cósmica egipcia, garantizan que el mundo no sea consumido por el caos y la oscuridad.