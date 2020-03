Posiblemente el mejor tour virtual del mundo: escápate a Dubái

Estos días toca quedarse en casa, pero el confinamiento no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento. Sin duda la tecnología hace más llevadera la situación, e Internet ofrece las herramientas necesarias para disfrutar de apasionantes destinos como Dubái desde la comodidad del sofá.

Edificios y monumentos emblemáticos en línea

Quedarse boquiabierto ante las imponentes vistas del Burj Khalifa, pasear por las tiendas del Dubai Mall, volar en helicóptero por encima de Palm Jumeirah e incluso entrar en la suite presidencial del hotel Burj Al Arab, son experiencias que ahora se pueden vivir gratis y desde cualquier lugar del mundo gracias a la nueva plataforma Dubai 360.

Se trata del tour virtual más grande y de mayor calidad del mundo. Utiliza únicamente contenido interactivo de 360 grados que, combinado con panorámicas en Gigapixel, vídeos y más, traslada a los curiosos al lugar más deseado.

Para las familias es ideal perderse por The Green Planet, el exótico bosque tropical de Dubái con más de 3.000 especies de fauna y flora; para los enamorados, caminar por el sendero de flores en forma de corazón del Dubai Miracle Garden; y para los aventureros, recorrer el desierto en bicicleta. Esto y más para conseguir hacer volar nuestra imaginación y trasladarnos a miles de kilómetros sin movernos del salón.

Visitas virtuales con mucho arte

En el mes de marzo las calles de Dubái se llenan de arte con festivales y ferias de talla internacional como la Art Dubai, que, tras la situación actual, se ha convertido al mundo online. La organización ha depositado en su web el catálogo con las más de 500 obras de esta edición, además de ofrecer también espectáculos de artes escénicas tematizados para los visitantes virtuales.

Asimismo, en el reconocido distrito cultural de Alserkal Avenue los galeristas se han unido para lanzar una plataforma digital con visitas virtuales de 360 grados. No hay detalle que no se pueda apreciar en esta iniciativa para acercar a todos los hogares exposiciones y artistas.

El arte local no se queda atrás en esta nueva coyuntura, la galería de arte The Third Line, situada en el barrio de Al Quoz, organiza tours virtuales para explorar las creaciones de arte contemporáneo emiratís. Desde la página de Art Basel continúan su labor de representación y apoyo a los artistas locales, dándoles a conocer regional, nacional y mundialmente.

Vivir aventuras a través de la pantalla

Una sesión de cine en pareja o familia es una opción recurrente para amenizar las horas en casa. Por su skyline futurístico y sus parajes desérticos de ensueño, Dubái ha acogido importantes superproducciones cinematográficas.

La más importante hasta la fecha es Misión imposible: Protocolo fantasma, en la que el personaje interpretado por Tom Cruise, Ethan Hunt, se cuelga del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, a una altura de casi 830 metros.

Para los que prefieren la ciencia ficción a la acción, los futurísticos edificios de la ciudad sirvieron como telón de fondo para Star Trek Beyond. Más concretamente, la zona del Downtown Dubai y las torres del lago Jumeirah se convirtieron en la base espacial Yorktown.

Además, Syriana, el tenso drama político con el que George Clooney se llevó su primer Oscar, también hizo parada en la capital emiratí aprovechando la majestuosidad del desierto de Dubái.

En definitiva, lo más relevante y nuevo de Dubái está ahora al alcance de todos, sin maletas ni aeropuertos de por medio. Solos o en compañía, los amantes de los viajes pueden satisfacer sus ansias y conocer la ciudad emiratí con un solo click.