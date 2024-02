Descubriendo Los Cabos: del Mar de Cortés al Hotel California

Cuentan que Mercedes fue sacrificada en un rito satánico en una de las habitaciones y que desde entonces se aparecía a los huéspedes ofreciendo vino y mostrándoles el camino. En 1976 los Eagles acaparan todos los números uno del mundo con su nuevo disco Hotel California y la canción del mismo nombre. La letra no deja lugar a dudas, un hotel en una carretera en el desierto, una Misión, un lugar que no cambia de estación, una mujer que le ofrece vino y le muestra el camino, hasta se menciona un Mercedes-Benz, quizá en alusión a la sacrificada Mercedes, la canción habla de un hotel del que no se puede salir, tal y como le sucedió a la joven y de un espíritu que no se presentaba desde 1969. Demasiadas coincidencias.