Córcega, la île de la belleza

Hay que dirigirse algo más al interior para llegar a Pigna, en la zona de la Balagne. Este peculiar pueblito famoso por su devoción por la cultura se ganó la popularidad el día que un conjunto de artesanos decidió hacer fuerza y montar una cooperativa. Unidos, trabajan por mostrar al universo las artes y tradiciones corsas que aún perviven en la isla. Uno de ellos es Ugo Casalonga, gran conocedor de la cetera, instrumento tradicional corso, y uno de los dos únicos lutieres que las fabrican en toda la isla. “En mi casa la música siempre estuvo viva: mi madre tocaba el clavicordio; mi padre, la guitarra. Al cumplir 16 me obsesioné con los sonidos medievales de la cetera, pero ya no las vendían en ningún sitio. No podía permitirme encargárselo a un lutier, así que pensé en fabricarla yo. Así empezó todo”, confiesa, mientras lija una pequeña pieza de madera en su taller. De las paredes cuelgan instrumentos de viento de toda índole. También decenas de herramientas pulcramente ordenadas. Sobre las mesas de trabajo, virutas de madera, recortes de periódicos y planos.