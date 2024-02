Regala este viaje por San Valentín: los cinco planes más románticos de Praga que tienes que hacer sí o sí

No hay destino que se precie que no merezca ser recorrido tranquilamente para apreciar su vida y su movimiento a lo largo de distintos momentos del día. En el caso de Praga, cruzar el popular Puente de Carlos, adentrarse en el Castillo de Praga, pasear por la Ciudad Pequeña (Malá Strana) con sus coquetas tiendas y restaurantes o por Nuevo Mundo (Nový Svět), un coqueto barrio medieval, serán el preámbulo perfecto para, a continuación, sumergirse en la atmósfera de la Ciudad Vieja (Staré Město). En ella no podemos dejar de visitar la Torre del Reloj Astronómico y la iglesia de Nuestra Señora de Týn, perdernos por sus callejones medievales, en los que la arquitectura gótica toma el protagonismo, o descansar en la siempre animada plaza.