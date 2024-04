La cara más salvaje de la costa oeste de Irlanda

Por encima de todas estas experiencias, The Burren es en sí mismo un gran atractivo. Tony Kirby trabaja como guía autónomo para The Burren National Park desde 2002, tiene 63 años y se siente muy orgulloso de mostrar un lugar muy especial: “Geológicamente es un sitio único —comenta en la entrada de este parque—, no existe nada parecido en el resto de Europa con tanta superficie de roca cárstica. Hace mil años lo descubrieron los monjes y lo llamaron la roca fértil, pero su historia es mucho más antigua, y todavía hoy hay dos mil monumentos arqueológicos en un espacio de 350 kilómetros cuadrados”.