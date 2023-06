Bastei Bridge, un precioso puente que hay que recorrer una vez en al vida

En lo alto de la montaña, un poco antes de llegar a la pasarela, encontrarás una pequeña caseta que vende entradas a 2€, pero no son para el puente, que recordemos que es gratis. Son para realizar un pequeño circuito que se recorre en 10 minutos en el que pasarás por pasarelas de madera y pequeños puentes para apreciar el Bastei Bridge desde diferentes perspectivas y no sólo desde arriba. Es importante tener en cuenta que son pasarelas bastante elevadas y no están recomendadas para aquellos que sufren de vértigo.