La aventura con más adrenalina: ver al gran tiburón blanco desde una jaula sumergida en Sudáfrica

La experiencia en la jaula es emocionante. No hace falta ser un buzo experto para meterse en ella y bajar bajo el agua. En realidad, la jaula flota en la superficie y parte de ella permanece fuera del agua. Incluso hay la posibilidad de observar la escena desde el bote si no quieren sumergirse en la jaula, no se perderán nada de la acción.