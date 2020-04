Gerard Duelo, escritor: "Los incendios de Australia no acabaron con su esencia"

Australia se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos más buscados por los españoles. Atraídos por su riqueza, su clima y su belleza desde el 2004 se ha multiplicado por diez el número de españoles que viaja al país para estudiar o trabajar.

Pero todo país tiene su historia, y Australia tiene una muy peculiar. Convictos, la nueva novela de Gerard Duelo, retrata con total fidelidad la fundación de Australia como un país independiente en un periodo que abarca de 1784 hasta 1838 en una novela histórica que promete engancharnos desde las primeras líneas.

Una novela con la que el lector es capaz de tele-transportarse, aunque pegado al sofá, a este popular país a través de las que puede ser la mejor novela histórica del año. Hemos hablado con el autor y esto es lo que nos ha contado...

¿Leer este libro o conocer la historia de los convictos nos ayuda a entender mejor la Australia actual? ¿Por qué?

Sí, pues es un retrato a través de las peripecias vitales de una serie de personajes que muestra la transformación de Australia como colonia británica, desde ser considerada por la corona un lugar remoto e ideal para deshacerse de su numerosa población reclusa, hasta ser reconocida como un territorio con el potencial de convertirse en el país que es hoy. Resumido en una frase, Convictos es “una historia del poder de los fuertes sobre los débiles en la que, con sufrimiento, abnegación, ambición y amor, miles de presidiarios fundaron una gran nación”.

¿Por qué te centraste en un país como Australia?

Es un país en cuyas aguas estuve navegando durante tres meses, del que me enamoré rápidamente y del que pude aprender mucho.

¿Qué tiene Australia de especial para ti?

Hoy vemos en Australia un país del primer mundo, codiciado como destino turístico, caro por su exclusividad, con parajes increíbles, playas infinitas con mar azul turquesa, olas de diez metros que atraen a surfistas de todo el planeta, una flora y fauna tan bellas como exóticas… Pero, ¿quién conoce los orígenes de la independencia de este gran país? Yo pude tener contacto de primera mano con esa historia y sentí la necesidad de contarla.

Has sido muy valiente lanzando un libro justo durante el confinamiento. ¿Qué te ha llevado a querer lanzarlo ahora y no esperar a después de la pandemia?

Siempre digo que la ingenuidad me permite alcanzar metas para las que otros mejores que yo se autodescartan. Esa ingenuidad me ha llevado a conseguir la mayoría de las metas que me he propuesto en mi vida. El atrevimiento es un elemento común entre todos aquellos que consiguen superar sus límites. Tras dos años trabajando en Convictos, quería aprovechar la festividad de Sant Jordi, celebrada el 23 de abril y también conocida como la Fiesta del Libro, para hacer la presentación de la que es mi segunda novela histórica.

Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales ¿no?

Claro, la presentación física que se hubiera llevado a cabo en Barcelona dejó pasó a la presentación digital de la novela en un webinar celebrado el pasado 20 de abril que contó con la asistencia digital de más de 350 de personas y la participación activa de John S. Rochlin, cónsul honorario de Australia en Barcelona; Mª Antonia de Miquel, profesora de novela en el Ateneo Barcelonés; Imma Domenech, editora; y Asha Miró, escritora y presentadora que moderó el acto.

Como gran amante del país que eres, ¿Qué ha supuesto para ti el tema de los incendios en Australia? ¿Crees que marcan otro punto y aparte en su historia?

Creo que la esencia de un país vive más allá de lo tangible. Al igual que la identidad de una persona permanece pese a los cambios físicos que pueda sufrir, la identidad de un país puede sobrevivir a cualquier catástrofe de esa índole. Los incendios fueron sucesos atroces que esperemos que no se vuelvan a repetir y, desde luego, marcan un punto y aparte en la historia del país. Pero con el paso del tiempo estoy seguro que el trabajo y la solidaridad devolverán a Australia el patrimonio natural que le ha sido arrebatado.

Australia es uno de los destinos turísticos para españoles que a día de hoy que más han crecido ¿Qué crees que ofrece Australia para que un país tan lejano sea tan visitado?

Australia tiene muchos elementos que lo convierten en un destino muy atractivo. Más allá de su belleza, que es el primer factor que le distingue de la mayoría de países, es poseedor de una cultura muy rica, con una historia apasionante y un estado del bienestar muy sólido, ingredientes que convierten al país en un auténtico imán tanto para turistas como para personas de todo el mundo que sueñan con tener allí su lugar de residencia. De hecho, el país cuenta con más de 7,5 millones de inmigrantes en su territorio, el 30% de su población.

Si un lector de VIAJAR quisiera ir a Australia después del confinamiento, ¿qué tres sitios debería visitar sí o sí?

Port Arthur en TASMANIA

Montañas azules en SÍDNEY

Los doce Apóstoles en MELBOURNE