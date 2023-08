Si viajas en verano tienes que tener estas precauciones en los aeropuertos

Si no quieres facturar por ahorrarte un dinero, es muy probable que, debido a la gran cantidad de viajeros en tu vuelo, la aerolínea te ofrezca (normalmente por correo electrónico o por mensaje de texto) la opción de mandar tu maleta a bodega de forma gratuita. Eso sí, si prefieres no facturar porque tienes prisa y necesitas salir rápido del aeropuerto te recomendamos que en cuanto salga tu puerta de embarque te dirijas a ella y te pongas a hacer cola. Normalmente a los últimos de la fila no les quedará más opción que facturar.