Viajar sola por el mundo tras toda una vida trabajando: esta es la aventura de Sania Jelic

“Llevo haciendo buceo más de 20 años. Hago trekking de toda la vida. Siempre he sido activa físicamente, en ningún deporte concreto, pero he hecho de todo: pilates, taichí, yoga, danza de todo tipo, canoa, escalada, rápel, rafting, kayak…”, explica Sania, para quien una buena condición física es importante a la hora de viajar. “Hay gente que se entrena durante meses; no es mi caso, pero hay gente que lo hace.”