Primero, la buena noticia

Aunque el Reino Unido se desgaja de la Unión Europea después de 47 años de pertenencia, para el ciudadano de a pie no cambian demasiado las cosas. Al menos, durante el periodo de transición previsto hasta el 31 de diciembre de 2020. Y en todo este tiempo, se seguirá aplicando la normativa comunitaria. De modo que si tenías previsto viajar a Reino Unido próximamente, podrás hacerlo como lo tenía previsto a lo largo de todo este año: con tu DNI, y punto.

A partir del 1 de enero de 2021, lo más probable es que debas llevar tu pasaporte como lo harías en caso de ir a cualquier país extracomunitario, de modo que asegúrate de tenerlo en regla para entonces.

En la página creada por el Gobierno británico para informar sobre todo lo referido al Brexit, se señala que quienes vivan en el Reino Unido desde antes del 31 de diciembre de 2020 como ciudadanos de la UE, podrán usar su DNI para ingresar en el país hasta el final de 2025. Y pasado el periodo transitorio, los ciudadanos no necesitaremos visado alguno, siempre que nuestra estancia en Reino Unido sea de menos de 90 días.

¿Me tiraré más tiempo en los aeropuertos?

Los controles serán, previsiblemente, más exhaustivos para los ciudadanos no británicos que hasta ahora. De modo que lo mejor es llegar al aeropuerto con mayor antelación que hasta ahora. No se descarta que tengamos que responder a un agente sobre los motivos de nuestra visita, como sucede en Estados Unidos o en Marruecos, por ejemplo.

En cuanto a las rutas aéreas entre nuestro país y Reino Unido, seguirán las previstos durante el periodo de transición, ya que se mantendrán todos los permisos de vuelo de la aerolíneas.

Es posible, eso sí, que mucha gente confunda las colas de los aeropuertos en los próximos meses, y que la pregunta de muchos ingleses de si realmente están dentro o fuera de la UE, y dónde deberían esperar. Hoy, en los aeropuertos europeos, hay dos colas en inmigración; uno para ciudadanos de la UE y otro para los de fuera de la UE. A partir del 1 de febrero, los viajeros con pasaporte del Reino Unido pueden seguir utilizando la cola de la UE. Después del 31 de diciembre, es probable que se conviertan definitivamente, a efectos aeropuertarios, en ciudadanos de terceros países en la UE. Y que quienes somos ciudadanos comunitarios, ya no tengamos una cola específica cuando viajemos a Reino Unido.

¿Tendré que pagar más por usar el móvil?

Una de las ventajas más recientes que adquirimos los viajeros de la UE ha sido el roaming móvil 'gratuito'. En 2017, la UE anuló los cargos adicionales por servicios móviles en el extranjero, de modo que las llamadas, los mensajes de texto y los servicios de datos ahora se cobran a precios nacionales. Durante el periodo de transición esto no va a cambiar, y parece probable que tampoco lo haga después. Las principales compañías telefónicas británicas, Vodafone, O2, Three y EE ya han dicho que no está entre sus planes volver a subir las tarifas por el Brexit. Cabe pensar que el resto operadores europeos seguirán esta misma senda para aquellos ciudadanos de la UE que usen su móvil en Reino Unido. Aunque eso está por confirmar.

¿Podré conducir sin problemas?

La licencia de conducir española se puede usar sin problemas en Reino Unido, siempre que hablemos de estancias cortas. Si nuestra intención es ser residentes en ese país deberemos hacernos con una licencia británica, para lo que no hace falta repetir ningún examen.

¿Y qué pasa ahora si tengo que recibir atención médica?

La CEAM es la tarjeta europea que permite a cualquier ciudadano europeo acceder a la sanidad de cualquier país de la UE, y será válida en el periodo de transición, esto es, durante todo este año. En el Acuerdo de Retirada no ese especifica si se podrá seguir usando pasado dicho periodo.