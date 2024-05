Encontrar la paz descubriendo el mundo: por qué viajar puede ser beneficioso para tu salud

Es el caso de Montse, que en 2009 se lanzó a hacer un viaje a Vietnam con Gruppit y, desde entonces, no ha parado. “Me gusta mucho viajar, pero en aquel momento no tenía personas cercanas que coincidiesen conmigo en mis gustos, así que me decidí a apuntarme a un viaje grupal. Aunque al principio siempre da un poco de miedo y de respeto, siempre te sientes acompañado y con la seguridad de que están ahí para lo que necesites”.