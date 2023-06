¿Cómo afecta a tu cuerpo no viajar durante muchos años?

Cuando una persona vive con altos niveles de estrés o ansiedad suele deberse al exceso de carga laboral o responsabilidades que no logra gestionar y una rutina o emociones negativas de las que no puede salir. En cuanto se busca ayuda lo primero que se recomienda es hacer una pausa, parar y relajarse durante un tiempo para poner órden y encontrar la paz y para ello no hay nada mejor que unas vacaciones. Existen estudios contrastados que demuestran que un viaje vacacional reduce los niveles de estrés y ansiedad logrando un cambio de aires y un cese de esas tareas que no te permitían seguir adelante. Por ello, no viajar durante mucho tiempo puede aumentar el estrés y la ansiedad de una persona, imposibilitando que siga un transcurso de su vida calmado y activo.