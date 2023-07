Verano en una masía: cuatro tesoros en los que refugiarse estas vacaciones

Además, desde la masía se puede practicar cualquier actividad, desde deportes de aventura a turismo cultural (con el castillo de Cardona, por ejemplo, a tan solo unos minutos). Si uno quiere hacer compra de productos de proximidad, te la acercan a la masía; si quiere hacer una ruta caminando de unos cuatro kilómetros desde la masía hasta el pantano de Sant Ponç, pues se puede; si quiere concertar una cata de vino, ¡hecho! “Se pueden hacer muchas cosas o no hacer nada”, propone Carme para los que busquen también tranquilidad. “El cliente actual pide muchos espacios privados y espacios grandes; no quieren un lugar donde haya mucha gente cerca. Hay casas rurales que están muy cerca los apartamentos o las terrazas. Aquí no, aquí todo es privado”, añade.