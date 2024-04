El único lugar del mundo donde llueve los 365 días del año

A la hora de decidir un destino, la meteorología es importante, aunque no decisiva si de verdad se quiere explorar un lugar. Sobre todo si el lugar que quiere conocerse es Liubliana, la capital de Eslovenia. La pluviosidad es abundante en los meses de invierno. Sin duda, no es la ciudad ni el país donde más llueve, pero hay una zona en la que no deja de caer agua nunca. En pleno centro de la ciudad, en la plaza de Preseren, existe una especie de nube artificial que provoca preticipitaciones todos los días del año.