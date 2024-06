El truco de cojín en el avión: apréndetelo para tu próximo viaje

Ya tienes todo a punto para esa escapada de fin de semana que da inicio a la temporada estival. No quieres pagar suplementos por elegir el mejor asiento en el avión ni un extra para poder facturar la maleta. Y, ya tienes todo a punto gracias a tu nueva mochila que te permite llevar lo necesario, pero necesitas un extra para algún que otro ‘porsiacaso’. Si te encuentras en esta situación y hacer la bolsa al estilo Marie Kondo, no te ha permitido ganar un espacio extra, keep calm, ya que el truco del cojín en el avión es clave y deberías aprendértelo para tu próximo viaje.