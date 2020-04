Hoy nos asomamos a la ventana desde el Hotel New Otani Tokyo, The Main. Con más de 400 años de historia, sus jardines son un perfecto oasis zen para escapar del bullicio y el ambiente vibrante de la ciudad: el tradicional puente de color rojo de los jardines orientales, el sol reflejándose en el lago, el jardín de piedra, las flores y plantas que cambian de color cada temporada... ¿Y os habéis fijado en su impresionante cascada de agua? El Hotel New Otani Tokyo, The Main, es miembro de Preferred Hotels & Resorts.

¿Quién quiere sobrevolar Toulouse y acercarse a sus principales monumentos y lugares de interés a golpe de click? Gracias a las vistas aéreas y las imágenes 360 grados exteriores e interiores que pone a disposición de todos el Ayuntamiento de Toulouse en la web UrbanHist, podemos admirar la plaza del Capitole, con su cruz occitana y su imponente y bello edificio neoclásico. O el Convento de los Jacobinos, una joya del arte gótico. ¿Qué tal un paseo por la ribera del río Garona o por el relajante y exótico Jardín Japonés? Desde UrbanHist también es posible obtener información (en francés) y ver fotografías antiguas.

Muy atentos todos a la apertura en Londres de The Guardsman, prevista para el otoño. Nos encontramos junto al Palacio de Buckingham, en una nueva propiedad de Preferred Hotels & Resorts que contará con seis residencias y 53 lujosas habitaciones y ofrecerá el ambiente, la discreción y el servicio personal de un club privado, brindando a los huéspedes una gran experiencia. Sus interiores, de estilo contemporáneo, destacan por sus chimeneas de mármol, los muebles a medida y escogidas obras de arte. The Guardsman usará energía 100% renovable y su restaurante será exclusivo para los residentes y sus invitados, con un menú que irá cambiando en función de la temporada.

Durante la reforma que tendrá lugar este año en La Mamounia, se van a reinterpretar los espacios culinarios del hotel y, al mismo tiempo, se realizarán cambios estructurales en las áreas de alojamiento y los espacios públicos con el objetivo de lograr una mayor armonía en su conjunto. Una delicada misión que ha sido confiada al estudio de diseño Patrick Jouin ID, fundado por Patrick Jouin y Sanjit Manku, y para la que evocan un reequilibrio de energías en diferentes lugares y transiciones suaves de una época a otra. Jouin y Manku forman un tándem que consigue reinventarse con cada proyecto y muchas de sus creaciones se pueden encontrar en museos de todo el mundo, por ejemplo en el MoMA de Nueva York. La Mamounia reabrirá el 1 de septiembre.

¿Necesitas ayuda o conoces a alguien que pueda necesitarla? ¡Avísanos! Ése es el mensaje que el hotel The Hari (Londres), ha lanzado a sus vecinos y amigos del barrio de Belgravia, en el que está situado. Cerrado temporalmente desde hace días, como tantos otros hoteles en medio mundo, The Hari se ha comprometido a echar una mano a su comunidad local, ofreciendo ayuda con la compra del supermercado, recogiendo algún recado en la farmacia, prestando un teléfono para hacer una llamada… The Hari pertenece al sello Preferred Hotels & Resorts.

A principios del siglo XX, Toulouse se convirtió en la base principal de la mayor línea aérea transatlántica. Como puede verse en el museo L'Envol des Pionniers, dedicado a esos pioneros de la aviación, las Líneas Aéreas Latécoère llevaban el correo postal hasta el África occidental, sobrevolando el Sáhara, y hasta Sudamérica; y las hazañas de aquellos pilotos dejaron su impronta en la ciudad, hoy considerada Capital de la Aeronáutica. En 1926, Antoine de Saint-Exupéry fue contratado por la compañía y se cree que escribió El Principito inspirándose en un hecho real, cuando su avión sufrió una avería en el desierto. La novela fue publicada el 6 de abril de 1943.