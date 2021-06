Los viajes de Sara Wheeler: "Soñé con Chiloé en el confinamiento”

La escritora británica Sara Wheeler cuenta en su haber con 10 libros, entre los que destaca su gran obra sobre la Antártida, Terra Incognita, y más recientemente Mud and Stars: Travels in Russia with Pushkin and Other Geniuses of the Golden Age. su biografía sobre uno de los hombres del capitán Scott en la expedición al polo sur, Apsley Cherry-Garrard, fue traducida al español.