Estas son las nuevas papeleras inteligentes post-COVID. ¿Las has probado ya?

Si has paseado estos días por la capital española, seguro que ya te habrás encontrado con alguna de sus nuevas papeleras. Su diseño cumple con dos claves que el ayuntamiento de la ciudad quiere seguir en la era post-COVID: sostenibilidad y transformación digital. De ahí que las nuevas papeleras funcionen con luz solar y que, mediante un sistema de prensado, puedan transformar sus 120 litros de capacidad en 500 o 600. Es decir, almacenan cinco veces más que una papelera convencional.

Esa luz solar es la que las dota de energía para poder hacer el prensado y también para estar conectadas a una aplicación que indica a los técnicos el nivel de llenado. ¿El objetivo? Evitar el desbordamiento de los residuos a la vez que reducen la frecuencia de vaciado. Además, su tecnología permite el bloqueo de la misma para que no se puedan introducir objetos cuando las fuerzas de seguridad así lo ordenen.

Y en cuanto a las medidas post-COVID, las papeleras se abren con un pedal de pie y su contenedor interior tiene ruedas para una descarga mecanizada. También cuentan con placas metálicas para apagar colillas, cenicero, servicio de localización asistido por GPS, sistema de seguridad y bloqueo en remoto.

A lo largo de los próximos cuatro años (y con una inversión de 20 millones de euros) se irán cambiando todas las papeleras antiguas por estas inteligentes. Hasta el próximo octubre se van a instalar 1.300 de ellas en los 21 distritos de la ciudad. Ámsterdam, Dublín, Praga o Viena ya tienen este modelo Bigbelly HC5 de papeleras. Pero también lo puedes ver en otras ciudades americanas, como Indio, en California, donde incluso están customizadas:

Have you seen the new @BigBellySolar waste and recycling stations set up around Indio? Which one is your favorite? @KESQ https://t.co/6Z5XzRXwry