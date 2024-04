Medellín reinventada, una columna de Javier Moro

Esta ciudad desparramada en un valle goza de un clima delicioso y me recuerda a otra ciudad muy querida, y cercana, Caracas. La primera vez que fui visité la tumba de Pablo Escobar y me sorprendió encontrarme con una familia de campesinos que le ponía flores. “Era muy bueno”, me dijo el hombre cuando le pregunté la razón de su devoción.