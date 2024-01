El Lujo, por Javier Moro

El lujo es un concepto subjetivo y complejo, sujeto a distintas interpretaciones según las culturas y que experimenta un cambio constante. El lujo de ayer no es exactamente el de hoy. Ya no se trata tanto de acumular objetos preciosos o de alta gama como de vivir experiencias, disfrutar de lo intangible. Es lujo no tener que viajar en agosto ni en un puente. O ver el Taj Mahal o la Alhambra sin gente. Es lujo no tener que esperar un turno para ver un cuadro. Es lujo robarle al invierno días de verano. Un viaje de lujo no implica alojarse en un hotel de cinco estrellas (aunque también), sino en un lugar único por su emplazamiento o su encanto. Sentirse anónimo es un lujo silencioso, como lo es la desconexión digital. No es tanto desayunar caviar como darse el gusto de no hacer absolutamente nada en todo un día, por ejemplo: un lujazo. En realidad, todo lo que ayuda a que la vida sea fácil, sencilla o sorprendente se puede considerar un lujo.