Los mapas de Pepe de Olegario y la Costa de la Muerte, una columna de Patricia Almarcegui

Cuando compré la carta náutica, se me ocurrió que quizá podría firmarla, pero la galería me dijo que no era posible. Era la pandemia y Pepe vivía además fuera de La Coruña. Lo sé. Tendría que haber parado en Sardiñeiro aquel día. Le habría escuchado hablar de mil cosas y quizá me habría contado lo que ahora leo en el modelo cartográfico: “Muchos de estos barcos que tropezaron en la costa fueron abatidos por la corriente desviándolos de su rumbo navegando por estima muchas horas o días sin poder situarse por la niebla o por mal tiempo (…) No olvidemos que en la mar nunca son exageradas las precauciones tomadas”.