El mapa de España con las palabras más típicas de cada Comunidad Autónoma

España es uno país que tiene una rica variedad de idiomas entre sus fronteras. El castellano, catalán, vasco o gallego son algunos de ellos, pero en cada uno de los territorios encontramos diferentes dialectos típicos de cada región que hacen de nuestros idiomas algo único.

Y es que… a todos nos ha pasado alguna vez que hemos descubierto una nueva comunidad autónoma de nuestro país y nos hemos encontrado con palabras que nunca antes habíamos escuchado. Es precisamente por eso por lo que hoy recorremos las palabras típicas de cada Comunidad Autónoma de España. ¿Cuántas conoces?

ANDALUCÍA

Quilla/o: Es el nombre que se usa para dirigirse a una persona. “Quillo, tráete unos vasos!”

Coraje: Rabia, enfado o disgusto. “Me da mucho coraje que las cosas tengan que ser así”

No ni na: Es la pronunciación de la expresión “no ni nada”, que podría ser equivalente a la expresión “anda que no”.

ARAGÓN

Maño: Los maños son las personas aragonesas, o que viven en Aragón según el diccionario. Pero en el lenguaje coloquial también puede tener el significado de chico/a “¿Maño, me puedes traer una cerveza?”

Ir de propio: Es dejar lo que estás haciendo para ir específicamente a hacer algo. “Dejé de comer y fui de propio a por mi hermana”

ASTURIAS

Guaje: Es un niño, muchacho o alguien joven y es una de las palabras más típicas de Asturias. El término guaje se acuña del término inglés washer, que sería algo como “el que lava. “Este guaje no para quieto”

Prao: O lo que es lo mismo: prado. Pero es importante la pronunciación ‘prao’ y el significado que le dan los asturianos a esta palabra. Para ellos esta palabra es utilizada para describir cualquier porción de terreno que tenga algo de verde. “Ese prao está muy verde”

CANTABRIA

Espáis: Así es como llaman a las zapatillas de deporte en Cantabria y no se sabe a ciencia cierta cual es su origen. Aunque muchos estudiosos coinciden en que podría venir de la palabra ingles spikes. “No te olvides de ponerte las espáis”

CASTILLA LA MANCHA

Mangurrián: Es un antiguo insulto del castellano, y aún podemos escuchar esta palabra en los pueblos de esta comunidad. Su significado no es otro que el de una persona poco civilizada, de formas toscas y asilvestradas. “Este muchacho es un mangurrián”

Rochero: Es así como se describe a las personas que no paran por casa, a esas personas a las que denominan su casa a las calles. “Es un rochero, hace días que no lo vemos”

CASTILLA Y LEÓN

Marchar: La mayoría de nosotros, cuando nos vamos de un lugar, usamos la palabra irnos. Ellos, en cambio, utilizan la palabra marcharse. Y es que ninguna persona de Castilla y León se va, ellos se marchan. “Me marcho a mi casa”

Pintea: Es a lo que nosotros solemos llamar ‘chispear’, cuando una lluvia es muy leve. “Parece que pintea”

CATALUÑA

Burxar: Meter el dedo en la llaga o incitar a alguien a revelar algo. También es la acción de meterse con otra persona. “Anem a burxar a l’Álvaro”

Apa: Sirve como despedida y también como un “venga ya” o “no fastifies”. “Apa, adéu”

CEUTA

Mojarra: Así se describe, coloquialmente, a las personas que tienen las lenguas viperinas o afiladas. Para que lo entiendas mejor… darle a la mojarra es un sinónimo de criticar. “Ya está Ana dándole a la mojarra”

COMUNIDAD VALENCIANA

Mañaco/a: Palabra que se utiliza para describir a un niño o niña. En muchas ocasiones se utiliza para describir a un niño que se está portando mal o que no está haciendo caso, aunque no siempre puede llevar ese significado. También se puede utilizar para describir que una persona es infantil. “Eres un mañaco, no me estás haciendo caso”

¡Ché!: Es la palabra estrella de los valencianos, sin ninguna duda. Se puede utilizar para mostrar cualquier tipo de sensación… alegría, enfado, tristeza, desconcierto. Es una palabra que, a menos que seas de la Comunidad Valenciana, te costará usar correctamente “¡Ché! ¿Pero qué es esto?” “¡Ché! Que bó” “Esto no puede seguir así, ¡Ché!”

Desfici: Es la sensación de estar inquieto, de querer hacer algo y no saber qué, y al mismo tiempo no tener ganas de nada. “Ese chiquet está desficiós”

EXTREMADURA

Acho: No es otra que el diminutivo de la palabra ‘muchacho’, y es una de las palabras que más vas a oír si alguna vez recorres Extremadura. “Acho, que estás haciendo”

Lambuzo: Según la RAE es el hocico largo de un perro. Pero para los extremeños es alguien a quien le gusta mucho comer o una persona glotona. “Este chico es un lambuzo”

GALICIA

Morriña: Es una palabra típica de la zona, y su significado como sabrás es el sentimiento de tristeza o de pena que se siente al estar lejos de la tierra natal o de las personas o lugares queridos. “Tengo morriña”

Reseso: Es la palabra que ellos utilizan para describir al pan del día anterior. Lo que en muchas ocasiones nosotros llamaríamos pan duro o revenido. “Ese pan está reseso”

ISLAS BALEARES

Acotxat: Es la palabra que utilizan para describir cuando alguien está muy tapado porque tiene frío o a alguien que utiliza muchas mantas para dormir.

-pero: Sí.. sabemos que ‘pero’ es una palabra que todos utilizamos, pero aquí se utiliza de una forma muy peculiar. Es habitual escuchar a la gente hablar y soltarlo al final sin ninguna relación aparente. Te ponemos un ejemplo: “El otro día estaba caminando y me encontré a María, pero”

ISLAS CANARIAS

Guagua: Para ellos es lo que nosotros conocemos como autobús, o cualquier vehículo que pueda transportar a mucha gente. “¿A que hora llega la guagua?”

Fleje: Se dice cuando hay mucha cantidad de algo. Lo que nosotros diríamos como ‘hay mucho o un montón’. “Hay un fleje de niños” “Hace fleje calor”

LA RIOJA

Pantaloneta: Es la palabra que se usa para referirse al pantalón corto. “Acuérdate de ponerte la pantaloneta, que hace calor”

MADRID

Mazo: Palabra del imaginario común madrileño por excelencia. Significa “mucho” o “muy” dependiendo como la utilicemos. “Hace mazo calor” “Estamos mazo cansados”

MELILLA

Masiso: Y no… no hablamos de macizo. Es cuando alguna prenda o complemento te gusta o te queda bien y que estás muy guapo con ella puesta. “Estás masisa con esa falda”

MURCIA

Pijo: Tiene varios significados. Por un lado, es la nada absoluta o la indiferencia hacia algo. “Me importa un pijo”. Por otro lado se usa para definir la poca cantidad “Me pagan un pijo de sueldo”.

NAVARRA

Jarrear: Significa llover mucho, como si tirasen jarras de agua desde el cielo hacia el suelo. “Está jarreando”

Majico: O más concretamente el sufijo '-ico'. El más utilizado, el término majico, que se utiliza para referirse a alguien como mono, agradable o simpático. “Que majico es este chico”

PAÍS VASCO

Potear: Es el acto de ir de bar en bar, normalmente en grupo y en el que vas parando en cada bar a tomar un trago. “Esta tarde nos vamos a potear”

Gaupasa: O salir de gaupasa. Es el término que se utiliza en el País Vasco para salir de fiesta y no volver hasta el día siguiente. “Hoy toca salir de gaupasa”