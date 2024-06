Gina Sánchez, la colombiana que lo dejó todo para recorrer América en moto.

Luego, Gina continuó hasta la Patagonia, donde se dio de bruces con los vientos patagónicos. "La gente me habló de ellos. Me faltaban 810 kilómetros para llegar a Ushuaia. Llevaba más de 10.000 kilómetros y pensé que eso no era nada. Pero empezaron los vientos fuertes. Mi moto es pequeña, pesa poco... y me tiró. Me ayudaron unos que pasaban por ahí para levantar la moto, pero casi no podíamos. El viento estaba tumbando camiones. Me volví a una estación de gasolina y me puse a llorar."