Un escarabajo de crema en las montañas, una columna de Xavier Aldekoa

Cuando fuimos a saludar a la exmonja belga, Lenka se llevó un chasco. No había nadie en su casa de adobe, piedra y caña. Cuando emprendimos el camino de regreso, Mophethe me hizo un gesto para observar un punto cercano bajo un árbol. La mujer no estaba, pero sí su pasado: junto a unos arbustos detrás de la choza, había un viejo escarabajo color crema cubierto de hierba, con el parabrisas resquebrajado y las ruedas deshinchadas.