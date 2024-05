Contra viento y arena, una columna de Xavier Aldekoa

Buscando a esos últimos guerreros de la lengua, conocí a Ahmed Mohamed Fadel. Poeta casi septuagenario, me invitó a su casa de la wilaya de Bojador y me sirvió a un té de menta muy dulce antes de explicar su historia. Fadel, me dijo, había dedicado su vida a la causa saharaui y escribía versos en castellano desde que era adolescente. Para él, el español no era una lengua, era su niñez, el idioma con el que sentía e imaginaba y con el que despedía el día o celebraba la salida del sol. “El idioma de Cervantes vive refugiado en personas como nosotros”, decía.