Embarcaciones para este verano: la forma más divertida de surcar los mares

Si no te gusta quedarte debajo de la sombrilla viendo las horas pasar, entonces eres de los nuestros. Para todos los que quieren vivir el verano de la forma más atrevida y divertida, disfrutando del mar y de las olas, hoy traemos un montón de ideas con las mejores embarcaciones.

Si aun no te has decidido y no sabes cual es la que te toca este verano... toma nota, aquí van algunas de las mejores y más demandadas. Con esto te garantizamos diversión y muy buenos momentos en familia. ¿A que esperas?

Excursión en familia

Un bote hinchable siempre es una opción acertada para proporcionar a tu familia un verano diferente con momentos de felicidad que probablemente no olvidarán nunca. Hay de diferentes tamaños, según tus necesidades. Si estás buscando algo más ligero deberías optar por una embarcación para personas, que será más fácil de manejar. Si prefieres que tenga más capacidad, pues aumenta el tamaño y escoge una barca algo más grande... y a disfrutar. Todas incluyen un par de remos para poder desplazarte por el agua con facilidad.

Aventureros solitarios

Si eres más de hacer escapadas en solitario, sin preocuparte por nada y por nadie y centrándote en vivir tus propios momentos especiales, también hay opciones para ti. Hay embarcaciones, muy similares a los botes que hemos mencionado anteriormente, pero solo para una persona, son kayaks ideales para lagos, orillas de mar, o para los que quieren dedicar tiempo a la pesca. Son muy amplios y cómodos y también incluye remos para poder desplazarte de un lugar a otro.

Hay a quién no le gusta pasarse el verano surcando los mares y los lagos sentado en un hinchable y prefiere más movimiento y actividad. Para estos amantes del deporte y la vida acuática también hay opciones, como por ejemplo las tablas de Paddle surf hinchables. Suelen venir en packs, con muchos complementos para hacer tu experiencia mucho más enriquecedora.

¿Amantes del piragüismo?

Estáis de suerte porque también hay opciones para los amantes de este deporte. Las piraguas hinchables son una buena opción para todos los que quieren transportar la embarcación de forma ocasional y no tienen mucho espacio para ello. El hecho de que sea hinchable no impide que pueda hundirse, todo lo contrario, son estructuras muy resistentes con las que se puede disfrutar de esta actividad sin ninguna preocupación. Hay de todos los colores y tamaños que puedas imaginar, así que solo queda que elijas la que más se adapte a tus necesidades y a disfrutar.