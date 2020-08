¿Qué tiene ver la banda U2 con Teruel? En este apartamento tienes la respuesta

Apartamentos One. No podía ser otro nombre. Así se llaman los primeros apartamentos turísticos dedicados al grupo irlandés U2 ¡y están en Teruel! El responsable de su apertura es Miguel Ángel Labrador, que ya cuenta en la ciudad con un pub dedicado a la banda liderada por Bono, el Flanagan's.

Los apartamentos incluyen siete estancias, cada una de ellas llamada y decorada según una época concreta del grupo. En el ático están los apartamentos Vertigo y 360 grados. El primero homenajea a la gira que dio la banda entre 2005 y 2006 y que tuvo parada en España. En sus paredes, imágenes de la banda. Las vistas desde su terraza, a la torre mudéjar de El Salvador. El segundo tiene el nombre de la gira más grande de la historia de U2, 360º Tour, entre 2009 y 2011, y se trata de un dúplex con jacuzzi y una terraza de 23 metros.

Situados en un edificio del siglo XIX reformado y en pleno centro de Teruel, el resto de apartamentos cuenta con los nombres de Boy, The Joshua Tree, Achtung Baby, POP y Zooropa. “Cuando nos planteamos la reforma del edificio, pensamos en respetar el aire rústico propio del entorno en el que se encuentra, pero aportándole la comodidad y modernidad actual. A ello le sumas la fuerza de la banda irlandesa y creo que finalmente ha resultado un alojamiento difícil de olvidar”, explica Labrador.

¿El precio? Desde 90 euros la noche puedes reservar, por ejemplo, el apartamento Boy en el primer fin de semana de septiembre.

ELVIS PRESLEY Y THE GUEST HOUSE

Bastante lejos de Teruel, concretamente en Memphis, Estados Unidos, se encuentra otro hotel dedicado al rock and roll. Hablamos de The Guest House, un hotel situado a tan solo unos pasos de la mansión de Graceland, el hogar de Elvis Presley.

Toda la decoración de The Guest House está basada en los gustos personales del rey del rock e incluso algunas estancias son copia de otras en Graceland o en Palm Springs, donde Elvis también tenía una mansión. Por supuesto, el hotel está situado en el 3600 del Elvis Presley Boulevard en Memphis y tiene 450 habitaciones.

MUCHO RITMO EN BRIGHTON

En el número 10 de Regency Square, en Brighton, Reino Unido, se encuentra el Hotel Pelirocco. Este hotel boutique cuenta con 19 habitaciones temáticas musicales. Una de ellas está dedicada a Dolly Parton, otra a la música soul, otra al mod... En esta ocasión nos vamos a centrar en la dedicada a David Bowie.

La habitación es una pasada. La entrada recrea la portada del disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spìders from Mars, de 1972. Y en el vestidor hay ropa inspirada en Bowie para que tú mismo puedas customizar tu estilo y salir a dar una vuelta por Brighton. Por supuesto, en los vinilos que hay en la habitación suena Bowie.

CON ABBA EN ESTOCOLMO

Finalizamos esta ruta hotelera musical aterrizando en Estocolmo, en el Pop House Hotel. En él, Anna Söderberg e Ingmarie Halling han creado la ABBA Gold Suite, dedicada al disco recopilatorio Gold de la banda sueca, lanzado en 1992. Lo han hecho en colaboración con ABBA The Museum (situado en la misma dirección) y la estancia está pintada en oro y negro brillante y decorada con multitud de discos del grupo.