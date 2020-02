La disparatada ruta de ‘Amanece que no es poco’

Fue, mucho más que un gran éxito de taquilla, todo un mito del cine español. Una película concebida como una obra maestra de la comedia delirante y una inimitable referencia de la carcajada absurda. Amanece que no es poco es la cinta más disparatada y surrealista de José Luis Cuerda, fallecido ayer a causa de una embolia.

Estrenada en 1988 y rodada en distintos enclaves de Albacete, la tierra natal del director, el público se volcó con esta historia, a pesar de que la crítica apenas le concedió valor. Y así nació toda una legión de amanecistas que, más de 30 años después, continúa replicando aquellas escenas memorables con diálogos que quedarán grabados para siempre en los anales del humor.

« Es muy duro decírselo a un hijo, pero tu madre era muy mala. Yo he esperado a que estuvieses criado y a que tuvieses una buena ocupación, pero ahora que tienes una plaza en Oklahoma, ¿para qué quieres a tu madre?...

«Yo he pensado que también me interesaría ser intelectual, como no tengo nada que perder…»

«Eres minoría étnica. Bueno, minoría étnica y negro como un tizón».