David Beckham abrirá un hotel inspirado en Londres en la ciudad china de Macao

Todo en el hotel será de inspiración cien por cien “british”. Por ejemplo el exterior, que emulará la Abadía de Westmister y las Casas del Parlamento, con un mini Big-Ben incluido. El lobby estará inspirado en el mítico Hotel Claridge y los jardines que rodean al hotel emularán a los del Palacio de Kensington en donde vivió Diana de Gales.

También habrá una Galería Comercial o zona de compras en la que se emularán las grandes zonas de compras de la ciudad del Támesis y contará con las mismas tiendas de diseñadores que se pueden encontrar en Bond Street o Mayfair. Y boutiques más informales que estarán inspiradas en las zonas de Soho, Covent Garden o Portobello Road.

Los huéspedes del hotel podrán recorrer Macao en un típico taxi inglés si así lo desean o ser testigos del “Cambio de Guardia” que también se celebrará o incluso acudir a una réplica de las Carreras de Ascot.

Propuesta gastro a cargo del chef Gordon Ramsey

Pero no solo eso. La parte gastronómica también tendrá como no, un marcado carácter londinense. El reputado chef Gordon Ramsey, gran amigo de Beckham, será el encargado de diseñar la propuesta culinaria del hotel, que contará en su carta, como no podía ser de otra forma, con el célebre “Sunday Roast” o del “fish and chips”.

También son diseñadores británicos los que están realizando todo el proyecto de diseño de las suites y habitaciones del hotel, con la supervisión del ex futbolista, un apasionado del diseño de interiores.

La idea del Londoner Macao ha surgido de la colaboración de David Beckham con el grupo Las Vegas Sands Corporation, que está rediseñando lo que era hasta ahora el hotel Sands Cotai en el strip de Macao.

El hotel, que se espera que abra el año próximo, tendrá una zona para conciertos y acontecimientos deportivos, tres Spas, 20 restaurantes, cuatro centros de fitness y 13 pistas de baile.

Todo un pedacito de Londres en China y además a lo grande.