El avión personal que no necesita licencia para pilotos: otra forma de viajar

El vehículo es un favorito de los fans de las nuevas tecnologías. Además de ser un sueño hecho realidad para algunos, o una escena de ciencia ficción que han imaginado otros desde pequeños, también es una opción ecológica: el Helix Pivotal es un vehículo eléctrico. La aeronave no funciona a través de motores de combustibles fósiles, de esta forma no contamina el aire, no hace ruido, ni impacta negativamente el medioambiente.