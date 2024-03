Agloe, la ciudad inventada por unos cartógrafos para evitar la piratería

En 1937, Otto G. Lindberg y Ernest Alpers, de la empresa General Drafting Co., contrataron a un dibujante para que creara una suerte de ríos, callejones y elevaciones del terreno que realmente no existen. Con sus iniciales dieron forma a la ciudad de Agloe, en una intersección de las montañas de Catskill a tan solo dos horas de Nueva York. Estos trucos eran útiles si alguna otra empresa copiaba el trabajo ya hecho tal cuál, pero lo que no esperaban era que la editorial Rand McNally acudiera a aquel lugar para comprobar que existía.