7 trucos imprescindibles que todos los viajeros deberían conocer: los tienes en la palma de tu mano

La función de Aviso de llegada en la aplicación de Mensajes del iPhone es una herramienta única para mantener a tus seres queridos informados sobre tu paradero. En el interior de cualquier chat, como el de tu madre o el de tu novia, podrás configurar un check in automático. Este, cuando llegues al destino que has establecido, enviará un mensaje a quien hayas configurado diciéndole donde te encuentras concretamente y cuál es el recorrido que harás. O lo que es lo mismo: ahorrarte el paso de tener que contarle a tus familiares que has llegado sano y salvo al destino.