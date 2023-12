26 regalos de Navidad perfectos para cuando no sabes qué regalar

Pero no te preocupes, porque este año puedes redimirte de todos tus pecados navideños y tener en mente (y en la cesta de la compra) todos esos regalos que más tarde, quizás, no encuentres por ninguna parte. Te damos unas cuantas ideas, perfectas para viajeros, para que no tengas que volver a recurrir a la dichosa bolsa de Navidad que regalas todos los años.