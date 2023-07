Esto es todo lo que sabemos de la confirmación de que existen los ovnis

Este exmilitar, que trabajó de 2019 a 2021 en el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, también apunta a que varios oficiales de inteligencia afirman haber visto tecnología alienígena de primera mano: "Se trata de recuperar vehículos técnicos de origen no humano, llámalo nave espacial si quieres, vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado. Al principio pensé que me estaban engañando, que era una treta. Pero con el tiempo la gente empezó a acercarse y confiar en mí. Tengo un montón de oficales superiores, antiguos, de inteligencia que acudieron a mí, a muchos de los cuales conocí casi toda mi carrera, que me confiaron que formaban parte de este programa".