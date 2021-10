Estas son las 10 tumbas más famosas de todo el mundo

¿Qué tienen en común los Reyes Católicos, Shakespeare y Elvis Presley? Las tumbas de estos personajes tan emblemáticos se encuentran entre las más visitadas del mundo, junto a otras como la de Michael Jackson o Walt Disney. Y es que la fama y el reconocimiento de estas figuras han convertido su lugar de descanso en auténticos puntos de peregrinaje para sus admiradores.

Así, la empresa de venta de visitas guiadas, excursiones y free tours, Civitatis, ha elaborado un listado de las tumbas más famosas del planeta:

1. La tumba de Elvis Presley, el Rey del Rock

Tras el fallecimiento del cantante conocido como Rey del Rock, en agosto de 1977, su cuerpo fue llevado al cementerio Forest Hills, en la ciudad de Memphis. Sin embargo, un intento de robo provocó que la tumba fuera trasladada a la mansión Graceland, donde residió el artista sus últimos veinte años de vida.

Además, abriendo Graceland al público, la familia del Rey del Rock consiguió dos objetivos: solventar varios problemas económicos y crear un templo único en el mundo para mantener el legado de Elvis Presley. Se calcula que unas 650.000 personas visitan este lugar cada año, siendo considerada una de las mejores “atracciones musicales” del mundo.

2. Shakespeare, toda una vida ligada a Stratford-upon-Avon

La tumba del célebre escritor se encuentra en su ciudad natal, Stratford-upon-Avon. Esta localidad británica, emplazada a orillas del río Avon, cuenta con numerosas atracciones turísticas dedicadas a su personalidad más ilustre, como la casa natal del autor de Romeo y Julieta o Shakespeare’s Schoolroom & Guildhall, el lugar donde estudió uno de los literatos más famosos del mundo. Por supuesto, también es posible visitar el cementerio de la Santísima Trinidad, donde se encuentra la tumba de William Shakespeare y, también, un epitafio que, según cuenta la leyenda, fue redactado por él mismo.

3. Michael Jackson, una tumba de oro y plata

Su marcha en el año 2009 dejó al mundo de la música en estado de shock, pero el legado de Michael Jackson sigue vivo y sus fans continúan rindiéndole homenaje año tras año. Otras de las tumbas más famosas del mundo pertenece al Rey del Pop, cuyos restos reposan en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. El mausoleo destaca por sus materiales nobles, mármol, oro y plata, que elevaron el coste de este espacio de paz hasta rozar los 900.000 dólares americanos.

4. Bruce Lee, una de las tumbas más famosas de Seattle

El cementerio de Lakeview de Capitol Hill, en Seattle, es también muy transitado, pues allí se encuentra la tumba de Bruce Lee. El actor, famoso por su dominio de las artes marciales, falleció a la corta edad de 32 años pero sigue siendo hoy en día todo un icono de los amantes del séptimo arte. Bruce descansa junto a su hijo Brandon, quien también murió muy joven tras recibir un disparo por accidente mientras rodaba una escena de la película The Crow.

5. La tumba de los Reyes Católicos, un descanso eterno en Granada

Cristóbal Colón, el Cid o Goya son algunos de los muchos personajes ilustres que están enterrados con honores en España. Cualquiera de ellos podría ostentar el primer puesto entre los sepulcros más famosos de este país. Sin embargo, por su valor histórico, destaca la Capilla Real de Granada, donde se encuentran los restos mortales de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.

Aunque la Alhambra de Granada es el monumento más popular de la ciudad, con más de 4,5 millones de turistas anuales, la Catedral bien merece una visita. Su Capilla Real, de estilo gótico, es una de las grandes atracciones turísticas del templo. El sepulcro alberga las sepulturas de los Reyes Católicos y de su heredera, Juana I de Castilla, y su esposo, Felipe el Hermoso.

6. Frank Sinatra y los fans de La Voz

El cementerio estadounidense de Desert Memorial Park, en Cathedral City, también recibe un importante trasiego de turistas en busca de la tumba de Frank Sinatra. El intérprete, conocido popularmente como La Voz, reposa bajo un epitafio que dice que “lo mejor está por llegar”. Según cuentan, el cantante fue enterrado con una botella de whisky y una caja de cigarrillos.

7. Bob Marley, una auténtica revolución jamaicana

Otra de las tumbas más famosas del mundo es la del cantante que popularizó la música reggae por todo el planeta. De hecho, es uno de los principales atractivos turísticos de Jamaica, y se encuentra en Nine Mile. Allí nació y descansa Bob Marley, el intérprete de canciones tan míticas como No woman, no cry, Is this love o Redemption Song.

8. Walt Disney y la historia de una falsa criogenización

¿Realmente está congelado Walt Disney? No, no lo está. Walter Elias Disney descansa en el camposanto de Forest Lawn Memorial Park, el mismo cementerio donde está la tumba de Michael Jackson.

Curiosamente, los restos del célebre cineasta no fueron congelados, sino incinerados. El origen del mito pudo deberse a las ansias del público por mantener viva a una mente como la de Disney. La confusión pudo venir también de algunas declaraciones que dio en su día el director de la extinta Sociedad Criogénica de California, quien aseguró que Walt quería ser congelado después de su muerte.

9. John F Kennedy: presidente, tragedia y mito

El asesinato de John Fitzgerald Kennedy en el año 1963 dejó conmocionado a medio mundo. Son muchos los misterios que siguen en el aire respecto a este homicidio, lo que ha contribuido a ensalzar aún más la figura de este político estadounidense. Quizás por este motivo, el lugar donde reposan sus restos mortales puede ser descrito como una de las tumbas más visitadas del mundo.

Muchos son los turistas que viajan a Washington D.C. y dedican al menos unas horas a visitar el Cementerio Nacional de Arlington, donde descansa este político junto a 400.000 soldados, veteranos de guerras como las de Irak y Afganistán, el conflicto de Corea o la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No en vano, es el camposanto militar más grande del país.

10. Jim Morrison, una de las tumbas más visitadas de París

El líder de la banda The Doors está enterrado en el cementerio de Père – Lachaise, en París, junto a otros cantantes como Edith Piaf o pintores como Max Ernst. La tumba de esta estrella de rock estadounidense es la zona más visitada del cementerio, un lugar donde sus fans le siguen rindiendo tributo a esta estrella del rock medio siglo después de su fallecimiento.