El truco de la tarjeta de embarque: apréndetelo para tu próximo viaje

Ya te hemos hablado en alguna ocasión de la ventaja que supone darte de alta en la web de AENA para poder acceder al control biométrico en los aeropuertos que disponen de este servicio. En ese caso, no necesitarás más que mostrar tu rostro antes de acceder al avión; eso sí, que no te pidan la documentación no significa que no tengas que llevarla. Es importante que lo tengas en cuenta.