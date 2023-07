Guía práctica para saber qué hacer si tu vuelo se retrasa o cancela

Si el retraso supera las cinco horas, puedes optar por no viajar y solicitar el reembolso del precio íntegro del billete. Es decir, si la incidencia ocurre en un segundo tramo de un vuelo con escala, tienes derecho a reclamar el coste total tanto de la parte del viaje no efectuada (por retraso) como la ya realizada, puesto que no has llegado a destino. En este último caso, te corresponderá un vuelo de vuelta al lugar de origen lo antes posible.