El color de tu maleta es determinante: así son las que salen primero de la bodega del avión.

La creadora de contenido BarbieBac, conocida por su profesión de azafata, ha arrojado su visión sobre el debate. Para empezar, ha esbozado varios posibles motivos. Uno de ellos sería que se junten todas las maletas rojas en una zona para que no haya confusión posible con la caja negra del avión. Este dispositivo, que en la realidad no es negro, sino de un tono rojizo, marrón o anaranjado, serviría para aportar datos a los servicios de emergencias en caso de que el avión sufriera un accidente. Así, separado, el esquipaje de color rojo no confundiría a los profesionales en una rápida búsqueda. A pesar de comentar esta opción, BarbieBac ha señalado que no cree que se deba a esta razón.