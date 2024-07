¿Dónde ver el mejor atardecer en la playa en Fuerteventura?

En Fuerteventura, de norte a sur y de este a oeste hay posibilidades casi infinitivas de disfrutar de un atardecer inolvidable y diferentes miradas para captarlo. Cada persona tiene su favorito. No importa cuántas veces contemples la puesta de sol desde el mismo sitio porque hay tantas como días tiene el año. Si no llegas a tiempo a dejarte embelesar por la caída de la tarde, no te preocupes. Cada cada atardecer trae un nuevo amanecer y una nueva oportunidad para contemplar desde una playa o una montaña cómo el día se despide hasta el siguiente.