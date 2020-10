Cómo redescubrir las Baleares en otoño... y de paso, ponerse en forma

Otoño es la época ideal para disfrutar de un turismo activo y sostenible en conexión con la naturaleza, sólo, en pareja, en familia o como tú quieras. ¿Quieres descubrir las mejores actividades para aprovechar las islas al máximo? Ve preparando las zapatillas de deporte porque las vas a necesitar… Comenzamos haciendo senderismo en Mallorca. La Serra de Tramuntana es Patrimonio Mundial por la Unesco en la categoría de Paisaje Cultural, y solo por esta razón ya merece la pena adentrarse en su entorno único. Te recomendamos dos rutas que discurren por fincas públicas: en la Finca Pública de Galatzó, puedes decidir entre cuatro itinerarios diferentes: Ses Siníes, S’Esclop, Ses Planes y Sa Vinya. El valor paisajístico, arqueológico y etnográfico de la zona es incalculable. A lo largo de la finca podrás ver el lugar en el que se iniciará la reforma del edificio Ses Porqueres de Galatzó para adecuarlo como refugio de montaña, realizado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Y por su parte, la Finca Pública de Planícia posee un total de tres itinerarios: Aljub dels Cristians, Casas de Planícia, y la Font de s’Obi. Esta finca destaca por su interés botánico y naturístico. Aquí tiene lugar la nidificación del halcón peregrino y el águila calzada y se encuentran endemismos y un gran número de especies de distribución reducida como el Hipericón Balear, los cojinetes espinosos y el sapillo balear. En la zona también se ha presentado un proyecto de rehabilitación (ITS) de las casas de Ses Collidores con la finalidad de darles un uso público como refugio.

Si lo prefieres, también puedes dejar la zona montañosa y practicar senderismo por la llanura. En este caso, te recomendamos la Vía Verde Manacor-Artá. Este camino fácil y seguro recorre el interior de la isla, donde se alternan los campos de agricultura tradicional y el bosque mediterráneo de los cerros que sorteaba el antiguo tren que conectaba el extremo este de la isla. Si te decides por esta ruta, descubrirás la autenticidad de la tierra mallorquina, espacios naturales de gran atractivo y unas magníficas playas con una gran oferta turística.

Fuera de Mallorca, las opciones son también envidiables. Puedes recorrer la costa de Menorca por el llamado Camí de Cavalls, en diferentes etapas, ya sea a pie, en bici o a caballo. Un total de 20 etapas que discurren por un sendero histórico de 185KM que servía de defensa en el siglo XIV. Con el paso del tiempo, el camino ha sufrido una serie de impactos morfológicos de tipo erosivo. Por ello, el Govern de les Illes Balears ha puesto en marcha un proyecto de recuperación con fondos obtenidos del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) encaminado a paliar los procesos erosivos detectados en el Camí de Cavalls a través de métodos tradicionales como escalones de piedra, cortes de agua hechos de piedra, nivelación y redistribución de las tierras, acordonamiento del camino mediante pilones con cuerda y empedrado de suelo, con piedra de la zona.

Ibiza también es naturaleza. Y es que la isla ofrece mucho más que el glamour de su ocio nocturno. Los visitantes pueden practicar turismo activo gracias a rutas de senderismo para todos los gustos. Senderos que surcan paisajes que respiran la paz del entorno salpicado de casas blancas de arquitectura tradicional. Itinerarios por el interior agrícola donde descubrir la belleza de los almendros del Pla de Corona y el Pla d’Aubarca. Recorridos por la costa que te transportarán a otra época con las antiguas atalayas de defensa como protagonistas, ahora convertidas en inmejorables miradores del Mediterráneo. Rutas por las montañas de Es Amunts o paseos entre estanques salineros.

Ibiza, Formentera y los islotes colindantes tienen un patrimonio de flora muy rico, diferente al de resto de las islas. Nueve de estas especies se encuentran en situación desfavorable de conservación, bajo diversos grados de amenaza, por ello, el Govern de les Illes Balears ha presentado un proyecto dirigido a recuperar y asegurar un estado de conservación favorable de estas especies. Y si lo tuyo no es andar ni montar a caballo, no te preocupes, Formentera es tu isla. Alquila una bici y elige entre las más de 30 las rutas verdes de la isla. Dese 1,5km hasta más de 12km, existen recorridos para todos los niveles y todas las edades, por lo que, muchos de estos senderos son perfectos para realizar en familia.



Las Islas Pitiusas se han visto sometidas durante los últimos años a la invasión silenciosa de algunas especies que a pesar de no resultar peligrosas para el ser humano, poseen una capacidad muy importante de alteración del medio natural. Para proteger el entorno natural y que este tipo de recorridos sigan reuniendo la esencia de las islas, el Govern de les Illes Balears ha impulsado un proyecto ITS de seguimiento y control de las principales especies invasoras. Un ejemplo más del compromiso del Govern con la naturaleza de las islas y su contribución a un turismo sostenible y activo.

Las Islas Baleares ofrecen todo tipo de actividades para los amantes de las aventuras y aquellos que no quieren dejar pasar la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones haciendo deporte.

Gracias a las cálidas temperaturas del mar en las islas durante el otoño, se pueden seguir practicando actividades acuáticas como kite surf, paddle surf o buceo. Y fuera del agua, también hay opciones más allá del senderismo, el ciclismo o montar a caballo, como puede ser la práctica de escalada. Sea como sea, ¡en las Islas Baleares no tendrás tiempo de aburrirte!