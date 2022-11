¡Ya está aquí la Navidad! Y no lo decimos nosotros... lo dice la curva ascendente que marca en las tendencias la canción 'All I Want for Christmas’ de Mariah Carey, que ya está empezando a colapsar las listas de éxitos. Y es que nos apetece Navidad: con sus jerséis calentitos, con las calles repletas de luces que iluminan los cielos y con sus chocolates calientes a los pies de grandes mercados navideños.

No dejes que el ahorro energético sea un problema, el espíritu de la Navidad está dentro de cada uno de nosotros. Pero seguro que necesitas una guía para no perderte, te damos todas las fechas de encendido de luces en todas las provincias de España.

*Las fechas se actualizarán conforme los organismos oficiales lo vayan anunciando

Andalucía

La Junta de Andalucía ha recomendado que el encendido de las luces no sea antes de diciembre en ninguna ciudad como medida de ahorro energético. Ciudades como Málaga, en cambio, las encenderán antes.

Almería

Luces de Navidad: del 25 de noviembre al 6 de enero.

Cádiz

Luces de Navidad: del 2 de diciembre al 6 de enero.

Córdoba

Luces de Navidad: del 2 de diciembre al 6 de enero.

Granada

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Huelva

Luces de Navidad: del 8 de diciembre al 6 de enero.

Jaén

Luces de Navidad: del 2 de diciembre al 6 de enero.

Málaga

Luces de Navidad: desde el sábado 26 de noviembre a las 18:30 (hasta el 6 de enero).

Sevilla

Luces de Navidad: del 5 de diciembre al 6 de enero.

Aragón

Huesca

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Teruel

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Zaragoza

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Asturias

Oviedo

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Baleares

Palma de Mallorca

Luces de Navidad: del 19 de noviembre al 6 de enero.

Islas Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Luces de Navidad: del 24 de noviembre al 6 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Cantabria

Santander

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Castilla-La Mancha

Albacete

Luces de Navidad: a partir del 24 de noviembre.

Ciudad Real

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Cuenca

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Guadalajara

Luces de Navidad: del 26 de noviembre al 6 de enero.

Toledo

Luces de Navidad: del 26 de noviembre al 7 de enero.

Castilla y León

Ávila

Luces de Navidad: del 25 de noviembre al 6 de enero.

Burgos

Luces de Navidad: fecha a determinar.

León

Luces de Navidad: del 25 de noviembre hasta el 6 de enero.

Palencia

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Salamanca

Luces de Navidad: del 1 de diciembre al 6 de enero.

Segovia

Luces de Navidad: desde el 2 de diciembre.

Soria

Luces de Navidad: del 3 de diciembre al 6 de enero.

Valladolid

Luces de Navidad: del 24 de noviembre al 6 de enero.

Zamora

Luces de Navidad: el primer fin de semana de diciembre.

Cataluña

Barcelona

Luces de Navidad: empezará el 24 de noviembre y se alargará hasta el 6 de enero

Girona

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Lleida

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Tarragona

Luces de Navidad: A partir del 27 de noviembre

Comunidad Valenciana

Alicante

Luces de Navidad: fecha por determinar.

Castellón de la Plana

Luces de Navidad: del 25 de noviembre de 2022 al 6 de enero de 2023

Valencia

Luces de Navidad: fecha a determinar.

Extremadura

Badajoz

Luces de Navidad: 24 de noviembre al 8 de enero

Cáceres

Luces de Navidad: 24 de noviembre y se extenderá hasta 8 de enero

Galicia

La Coruña

Luces de Navidad: fecha por determinar.

Lugo

Luces de Navidad: fecha por determinar

Orense

Luces de Navidad: del 2 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023

Pontevedra

Luces de Navidad:

Vigo

Encenderá sus luces el 19 de noviembre hasta el 6 de enero

Comunidad de Madrid

Madrid

Luces de Navidad: 26 de noviembre al 6 de enero

Torrejón de Ardoz

Luces de Navidad: del 18 de noviembre de 2022 al 6 de enero de 2023

Murcia

Luces de Navidad: del 3 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023

Navarra

Pamplona

Luces de Navidad: del 29 de noviembre del 2022 al 6 de enero de 2023

País Vasco

Bilbao

Luces de Navidad: del 24 de noviembre de 2022 al 6 de enero de 2023

San Sebastián

Luces de Navidad: del 26 de noviembre de 2022 al 6 de enero de 2023

Vitoria

Luces de Navidad: del 26 de noviembre de 2022 al 6 de enero de 2023

La Rioja

Logroño

Luces de Navidad: fecha por determinar