'London calling'!: 10 películas que tienes que ver antes de pisar Londres

A Hard Day's Night

Vaya noche la de aquel día de 1964 para los Beatles. La divertida película de Richard Lester (es muy graciosa, no infravaloréis la vis cómica de Ringo Starr en ella) discurre en la capital inglesa. La escena inicial, la del cuarteto de Liverpool huyendo de los fans, es la calle Boston Place, en el lado este de la estación de Marylebone. Y es esta estación la que hace las veces de la Lime Street Station de Liverpool. Muchas otras persecuciones tienen lugar por Notting Hill, por calles como Lancaster Road y Clarendon Road. Y cómo no hablar del club Les Ambassadeurs, en Hamilton Place, Mayfair. No solo los Beatles pisaron este club. También lo hizo Sean Connery para decir por primera vez en la película de 1962 Dr. No aquello de: "Mi nombre es Bond... James Bond".