Los mejores restaurantes de Soria: placer gastronómico en la ribera del Duero

Antes de llegar a Soria conviene hacer una parada en La Lobita, un buen lugar para conocer los aromas y sabores del mundo micológico. Elena ofrece un único menú degustación con cinco aperitivos, siete pases y dos postres y siempre son recetas con pocos ingredientes en cada plato para que en todo momento sepas lo que estás comiendo. Comienza con sabores muy sutiles que van a más. Un menú que cambia cuatro veces al año más las transiciones, siempre con setas salvajes y locales y donde todos los pases, incluidos los postres, llevan setas; no repite ninguna, pero sí puede haber un pase con una seta en diferentes elaboraciones. Un menú que puede no llevar ni carne ni pescado, un menú muy especial para los amantes del mundo vegetal. Le gusta trabajar con productores locales y siempre con verduras y setas frescas de temporada; hay ingredientes con una temporada muy corta y cuando se acaban, simplemente sustituye el pase. Buen servicio y buena bodega, no se puede pedir más.